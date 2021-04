Champions League calcio 2021 | Manchester City e Real Madrid in semifinale Eliminate Liverpool e Dortmund

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 aprile 2021)si sono qualificate alle semifinali della. Gli inglesi hanno sconfitto il Borussiaa domicilio per 2-1, replicando così il risultato dell’andata. I tedeschi sono passati in vantaggio al 15? e hanno messo pressione alla squadra di Guardiola, poi nella ripresa la capolista della Premierha ribaltato il punteggio con un rigore trasformato da Mahrez al 55? e il sigillo di Foden al 75? su assist di Silva. Ilsi è così guadagnato il diritto di affrontare il PSG, che ieri aveva eliminato il Bayern Monaco detentore del trofeo. Il, forte della vittoria per 3-1 ottenuta all’andata, si ...