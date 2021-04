Champions League, Borussia Dortmund-Manchester City: le formazioni ufficiali del match (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alle ore 21.00 la gara di ritorno che determinerà chi tra Borussia Dortmund e Manchester City approderà in semifinale di Champions League.Nel match d'andata gli inglesi si sono imposti per 2-1 in casa e dunque le chance di passare il turno sono tutte dalle loro parti. Le formazioni ufficiali della sfida.Borussia Dortmund (4-3-3) : Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Reus, Haaland, Knauff. All.: TerzicManchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All.: Guardiola Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alle ore 21.00 la gara di ritorno che determinerà chi traapproderà in semifinale di.Neld'andata gli inglesi si sono imposti per 2-1 in casa e dunque le chance di passare il turno sono tutte dalle loro parti. Ledella sfida.(4-3-3) : Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Reus, Haaland, Knauff. All.: Terzic(4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All.: Guardiola

Advertising

pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - DiMarzio : #UCL, #Chelsea | 36 anni e ancora molti obiettivi importanti in vista: le parole di Thiago Silva al termine della p… - marca : ??? El salto definitivo del PSG - TambaKFC : Parlare in pubblico senza offendere nessuno è diventato più difficile di vincere una champions league in casacca bi… - SkySport : Borussia Dortmund-Manchester City, formazioni ufficiali -