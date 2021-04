Champions, Borussia Dortmund - Manchester City 1 - 2. Inglesi in semifinale con il PSG (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'illusione firmata Bellingham e poi il ritorno di forza del Manchester City con Mahrez e Foden : alla fine a spuntarla è proprio la banda Guardiola , che guadagna il pass per la semifinale, dove ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'illusione firmata Bellingham e poi il ritorno di forza delcon Mahrez e Foden : alla fine a spuntarla è proprio la banda Guardiola , che guadagna il pass per la, dove ...

Advertising

SkySport : B.DORTMUND-MAN CITY 1-2 Risultato finale ? ? #Bellingham (15') ? rig. #Mahrez (55') ? #Foden (75’) ? ?? Champions Le… - AntoninoLoRe : Jude #Bellingham , talento classe 2003 del Borussia #Dortmund , con il gol realizzato al Manchester City è diventat… - zazoomblog : Champions League Liverpool - Real Madrid 0 - 0 e Borussia - Manchester City 1 - 1: la diretta. Salah ancora il più… - Damiano__89 : RT @tatanka_h: Mentre il Borussia Dortmund stasera rilancia come titolare in un quarto di Champions il 19enne Knauff noi ci esaltiamo, gius… - AntonioFantastk : RT @fanpage: Il Manchester City vola in semifinale di #ChampionsLeague -