Centri commerciali in paesi toscani più accoglienti: risorse per finanziare tutti i progetti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Scorre la graduatoria dei contributi a piccoli Comuni, fino a diecimila abitanti e parte delle cosiddette aree interne, che hanno presentato progetti per rendere più accoglienti i borghi e Centri storici per qualificare gli spazi urbani che ospitano Centri commerciali naturali, ovvero spicchi di paese dove si susseguono uno dietro l’altro negozi ed esercizi commerciali. La Regione, con una delibera portata in giunta dall’assessore al commercio e al turismo Leonardo Marras ed appena approvata, ha messo da parte in bilancio risorse sufficienti per finanziare tutti i cinquantacinque progetti ammessi al bando pubblicato la scorsa estate; e questo consentirà alle amministrazioni comunali di andare avanti con i lavori, per ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Scorre la graduatoria dei contributi a piccoli Comuni, fino a diecimila abitanti e parte delle cosiddette aree interne, che hanno presentatoper rendere piùi borghi estorici per qualificare gli spazi urbani che ospitanonaturali, ovvero spicchi di paese dove si susseguono uno dietro l’altro negozi ed esercizi. La Regione, con una delibera portata in giunta dall’assessore al commercio e al turismo Leonardo Marras ed appena approvata, ha messo da parte in bilanciosufficienti peri cinquantacinqueammessi al bando pubblicato la scorsa estate; e questo consentirà alle amministrazioni comunali di andare avanti con i lavori, per ...

