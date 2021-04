Cento studenti di Ponticelli a lezione col magistrato Catello Maresca per parlare di bullismo e cyberbullismo. (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è svolta oggi, in diretta streaming, la lezione del magistrato Catello Maresca alla quale hanno preso parte oltre Cento studenti delle terze medie dell'istituto comprensivo 70 Marino Santa Rosa di ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è svolta oggi, in diretta streaming, ladelalla quale hanno preso parte oltredelle terze medie dell'istituto comprensivo 70 Marino Santa Rosa di ...

Cento studenti di Ponticelli a lezione col magistrato Catello Maresca per parlare di bullismo e cyberbullismo. Si è svolta oggi, in diretta streaming, la lezione del magistrato Catello Maresca alla quale hanno preso parte oltre cento studenti delle terze medie dell'istituto comprensivo 70 Marino Santa Rosa di Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. L'ex pm della Direzione Distrettuale Antimafia e oggi Sostituto ...

