Cento studenti a lezione sul bullismo col magistrato Catello Maresca

Tempo di lettura: 3 minuti

Si è svolta oggi, in diretta streaming, la lezione del magistrato Catello Maresca alla quale hanno preso parte oltre cento studenti delle terze medie dell'istituto comprensivo 70 Marino Santa Rosa di Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. L'ex pm della Direzione Distrettuale Antimafia e oggi Sostituto Procuratore della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli ha discusso di bullismo e cyberbullismo dialogando con gli scolari sulle dinamiche aggressive ancora particolarmente diffuse, anche attraverso i social network. L'incontro è stato organizzato dall'istituto comprensivo Marino Santa Rosa di Napoli.

