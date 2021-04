Centinaio | Il Gallo è il Chianti Tribunale Ue tutela il Made in Italy

(Di mercoledì 14 aprile 2021) – “Giù le mani dalin. La decisione di oggi riconosce ele nostre eccellenze e sventa un pericoloso tentativo di appropriarsi dei nostri marchi storici”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marcocommenta la decisione delUe sul simbolo del, che non può essere usato per identificare altri vini se non il. “Nel respingere la richiesta di registrazione di un marchio simile – prosegue– ildell’Unione europea ha giustamente evidenziato che l’immagine di eccellenza e di prestigio a esso associata avrebbe generato un indebito vantaggio a favore della società richiedente. Un precedente importante per la ...

Il simbolo del gallo non può essere usato per identificare altri vini se non il Chianti. Lo ha deciso il Tribunale dell'Ue, che ha confermato la decisione con cui l'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile. Il Gallo Nero è simbolo storico (e marchio collettivo ... marchi storici", è il commento del Sottosegretario alle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio.