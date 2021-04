Catcalling, Martina Crocchia su Instagram: “Servono educazione e rispetto”. Tanti uomini la sostengono (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dibattito sul Catcalling continua ad essere molto intenso, anche sui social. Sul tema sulle molestie di strada si è soffermata anche Martina Crocchia, 39enne romana che ha lavorato in passato come modella ed è ora consulente in medicina e chirurgia estetica. Ma la sua popolarità è cresciuta enormemente dopo essere diventata campionessa de “L’Eredità”, il quiz show condotto da Flavio Insinna sulla Rai, dove Martina è riuscita ad incassare la bellezza di circa 160 mila euro. LEGGI ANCHE => L’Eredità 23 marzo 2021, Martina Crocchia alla dodicesima Ghigliottina stavolta non ce la fa Martina Crocchia è molto seguita anche su Instagram, dove il suo profilo “Aurora Sogna” può contare su quasi 16.000 follower. Proprio ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dibattito sulcontinua ad essere molto intenso, anche sui social. Sul tema sulle molestie di strada si è soffermata anche, 39enne romana che ha lavorato in passato come modella ed è ora consulente in medicina e chirurgia estetica. Ma la sua popolarità è cresciuta enormemente dopo essere diventata campionessa de “L’Eredità”, il quiz show condotto da Flavio Insinna sulla Rai, doveè riuscita ad incassare la bellezza di circa 160 mila euro. LEGGI ANCHE => L’Eredità 23 marzo 2021,alla dodicesima Ghigliottina stavolta non ce la faè molto seguita anche su, dove il suo profilo “Aurora Sogna” può contare su quasi 16.000 follower. Proprio ...

Advertising

sogniiappesii_ : RT @LOLITA11DA: Non sono d'accordo con Tonon quando dice che il fischio per golardia può starci D'accordo con Martina: a me fa paura E r… - LOLITA11DA : Non sono d'accordo con Tonon quando dice che il fischio per golardia può starci D'accordo con Martina: a me fa pau… - terrypatb : Ma Alessandro ha appena fatto catcalling a martina #amici20 #amici21 - LinceMatteo : La coreografia di Alessandro e Martina che parte con un chiaro catcalling bene ma non benissimo #Amici20 #catcalling - martina_tizzano : RT @aslkpoqw9: CATCALLING SPIEGATO SEMPLICEMENTE -