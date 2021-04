Castel Volturno, blitz della Finanza: sequestrati 10 stabilimenti balneari abusivi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dieci strutture balneari abusive del litorale domizio finite sotto sequestro. Questa mattina, a Castel Volturno, la Guardia di Finanza di Mondragone ha eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Gli stabilimento occupavano abusivamente un’area del demanio di circa 75.000 mq. Castel Volturno, blitz della Guardia di Finanza: sotto sequestro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dieci struttureabusive del litorale domizio finite sotto sequestro. Questa mattina, a, la Guardia didi Mondragone ha eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Gli stabilimento occupavano abusivamente un’area del demanio di circa 75.000 mq.Guardia di: sotto sequestro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitsport : Castel Volturno, il report del club: problema muscolare per Ospina - larampait : #CastelVolturno. Blitz della #Finanza sul #litorale: sequestrati 10 #lidi - mattinodinapoli : Castel Volturno, concessioni mai rinnovate: sequestrati 10 lidi balneari - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SSC Napoli, il report da Castel Volturno. Distrazione per d… - MundoNapoli : Allenamento mattutino a Castel Volturno. Per Ospina 10-15 giorni di stop -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Volturno Calcio, Serie A. Napoli, si ferma Ospina: il portiere salta quattro partite Si è fermato David Ospina. Il colombiano si è presentato al Training Center di Castel Volturno un tantino sofferente per il risentimento muscolare accusato contro la Sampdoria domenica a Marassi . Il portiere aveva avvertito il fastidio dopo un contatto di gioco con un giocatore ...

Napoli, Ospina infortunato: Meret torna titolare alla vigilia di Inter e Lazio Dopo aver già perso per squalifica Lozano , infatti, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno di stamattina Gattuso ha dovuto prendere atto della indisponibilità anche di Ospina , ...

Castel Volturno, concessioni mai rinnovate: sequestrati 10 lidi balneari ilmattino.it Lidi senza concessioni: sequestrati dieci stabilimenti sul litorale di Caserta La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dieci stabilimenti balneari del Casertano, situati nel comune di Castel Volturno, per il ...

Castel Volturno – Blitz della Finanza sul litorale: sequestrati 10 lidi balneari Castel Volturno – Guardia di Finanza di Mondragone ha eseguito un provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana, con il quale è stata ...

Si è fermato David Ospina. Il colombiano si è presentato al Training Center diun tantino sofferente per il risentimento muscolare accusato contro la Sampdoria domenica a Marassi . Il portiere aveva avvertito il fastidio dopo un contatto di gioco con un giocatore ...Dopo aver già perso per squalifica Lozano , infatti, alla ripresa degli allenamenti adi stamattina Gattuso ha dovuto prendere atto della indisponibilità anche di Ospina , ...La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dieci stabilimenti balneari del Casertano, situati nel comune di Castel Volturno, per il ...Castel Volturno – Guardia di Finanza di Mondragone ha eseguito un provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura sammaritana, con il quale è stata ...