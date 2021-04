Caso Regeni, superteste accusa gli 007 egiziani: “Bisogna fingere sia stato vittima di rapina” (Di mercoledì 14 aprile 2021) A pochi giorni dall’udienza preliminare voluta dalla procura di Roma all’interno dell’indagini per il Caso Regeni, emergono testimonianze accusatorie contro i quattro 007 indagati. Secondo il superteste: “Il 2 febbraio 2016 Abdallah mi ha spiegato che Giulio Regeni era morto. E che sarebbe stata inscenato un depistaggio per allontanare i sospetti sulla National security”. Il depistaggio sulla finta rapina a Regeni La fonte della denuncia resta anonima, ma viene da una fonte vicina a Mohammed Abdallah, l’ambulante che tradì Giulio Regeni, che aggiunge nuovi prove per avallare la tesi dell’accusa: “Il 25 gennaio ho saputo da Abdallah della scomparsa del giovane Regeni. Mi disse che era a conoscenza del fatto che ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) A pochi giorni dall’udienza preliminare voluta dalla procura di Roma all’interno dell’indagini per il, emergono testimonianzetorie contro i quattro 007 indagati. Secondo il: “Il 2 febbraio 2016 Abdallah mi ha spiegato che Giulioera morto. E che sarebbe stata inscenato un depistaggio per allontanare i sospetti sulla National security”. Il depistaggio sulla fintaLa fonte della denuncia resta anonima, ma viene da una fonte vicina a Mohammed Abdallah, l’ambulante che tradì Giulio, che aggiunge nuovi prove per avallare la tesi dell’: “Il 25 gennaio ho saputo da Abdallah della scomparsa del giovane. Mi disse che era a conoscenza del fatto che ...

