Caso Malika Chalhy | parla il fratello | “Le chiesi di venire da me Fa tutto per soldi”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La sua storia mediatica di, 22enne della provincia di Firenze, inizia con una denuncia nei confronti dei suoi genitori per averla cacciata fuori di casa dopo il suo coming out. La ragazza è protagonista del dibattito pubblico da ormai diversi giorni dopo la sua segnalazione fatta tramite un video da Fanpage.it. La ragazza aveva raccontato di non tornare a casa ormai da 3 mesi dopo che, a causa del suo coming out, è stata cacciata dai suoi genitori.nasce quando Marika scrive una lettera d’amore per la sua fidanza, ma la madre lo scopre mentre la Marika era fuori e le arrivano dei messaggi sul suo smartphone da parte della madre pregni di odio nei suoi riguardi. “Mai avrei pensato che mi dicessero certe cose”, racconta Marika. La ragazza da allora è rimasta fuori casa senza vestiti né effetti ...

Il dibattito si è acceso nuovamente anche sui social con ildia Castelfiorentino, cacciata di casa dai propri genitori poiché lesbica. Qualche mese fa undi discriminazione accadeva ...... né col DDL Zan, un atto a mio modo di vedere demagogico e inutile, non aosteggiato da ... E proprio tu,, lo stai dimostrando coraggiosamente in questi giorni. La differenza tra noi e chi ...Malika Chalhy, 22enne della provincia di Firenze, denuncia i suoi genitori per averla cacciata fuori di casa dopo il suo coming out.I genitori l'avevano cacciata di casa dopo che la ragazza aveva scritto una lettera per confessare la sua relazione con un'amica. Progetti per il futuro. I fondi raccolti serviranno a Malika per affro ...