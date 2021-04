Caso J&J: cosa succederà ora alle riaperture? (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sospensione del vaccino Johnson&Johnson da parte degli USA rischia di essere una vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Il vaccino, che si basa sulla stessa tecnologia di AstraZeneca, ha avuto come quest’ultimo una storia praticamente identica: casi di trombosi su una fetta di popolazione assai giovane e solitamente di sesso femminile. Per tali ragioni, gli Usa hanno deciso momentaneamente di sospenderlo, e lo hanno fatto proprio nel giorno in cui a Pratica di Mare sono arrivate le dosi. Con le prime dosi bloccate, dice Speranza, si attendono “notizie più definitive”. Poi aggiunge: “per noi questo è un vaccino importante”. Questo blocco potrebbe rappresentare un duro colpo alle tanto agognate riaperture. Il premier Mario Draghi aveva già detto apertamente che avrebbe accelerato quanto più poteva sulla campagna ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sospensione del vaccino Johnson&Johnson da parte degli USA rischia di essere una vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Il vaccino, che si basa sulla stessa tecnologia di AstraZeneca, ha avuto come quest’ultimo una storia praticamente identica: casi di trombosi su una fetta di popolazione assai giovane e solitamente di sesso femminile. Per tali ragioni, gli Usa hanno deciso momentaneamente di sospenderlo, e lo hanno fatto proprio nel giorno in cui a Pratica di Mare sono arrivate le dosi. Con le prime dosi bloccate, dice Speranza, si attendono “notizie più definitive”. Poi aggiunge: “per noi questo è un vaccino importante”. Questo blocco potrebbe rappresentare un duro colpotanto agognate. Il premier Mario Draghi aveva già detto apertamente che avrebbe accelerato quanto più poteva sulla campagna ...

