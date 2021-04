Caro Bettini, il BisConte è caduto per ragioni politiche palesi, non per manovre oscure (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Italia è un paese importante, per noi che la abitiamo ovviamente, e anche per gli stati partner europei, per alleati e avversari, per grandi corporation e gruppi di interesse istituzionali e non. Quando cambia il governo, tutti ascoltano, guardano, si fanno un’opinione su formule, persone, combinazioni politiche, possibili conseguenze. Da tempo, all’atto del passaggio dal BisConte a Draghi, eravamo osservati speciali, prima per la fottutissima occorrenza del primo governo populista e antieuropeo nell’Europa occidentale, poi per la riconversione lenta e contraddittoria a qualcosa di meno eccentrico con l’alleanza sinistra-grillini e l’emarginazione della destra a guida salviniana. Naturale che si sia guardato con attenzione da ogni dove a come si disponeva il meccanismo della crisi, durata alcuni mesi fino all’esito noto e connotato dall’arrivo di una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Italia è un paese importante, per noi che la abitiamo ovviamente, e anche per gli stati partner europei, per alleati e avversari, per grandi corporation e gruppi di interesse istituzionali e non. Quando cambia il governo, tutti ascoltano, guardano, si fanno un’opinione su formule, persone, combinazioni, possibili conseguenze. Da tempo, all’atto del passaggio dala Draghi, eravamo osservati speciali, prima per la fottutissima occorrenza del primo governo populista e antieuropeo nell’Europa occidentale, poi per la riconversione lenta e contraddittoria a qualcosa di meno eccentrico con l’alleanza sinistra-grillini e l’emarginazione della destra a guida salviniana. Naturale che si sia guardato con attenzione da ogni dove a come si disponeva il meccanismo della crisi, durata alcuni mesi fino all’esito noto e connotato dall’arrivo di una ...

