Carabinieri Nas Cagliari | notificati 15 avvisi di garanzia a ' furbetti del vaccino'

Advertising

_Carabinieri_ : In stretta intesa con il @MinisteroSalute, proseguono le attività di controllo anti-covid dei #Carabinieri #NAS nel… - paolorm2012 : RT @MercurioPsi: #ATAC - Carabinieri dei NAS: '#covid anche su #bus e #Metro APPENA 'sanificati''. [oggi su @ilmessaggeroit] - SunnySabry : RT @MercurioPsi: #ATAC - Carabinieri dei NAS: '#covid anche su #bus e #Metro APPENA 'sanificati''. [oggi su @ilmessaggeroit] - battaglia_persa : RT @MercurioPsi: #ATAC - Carabinieri dei NAS: '#covid anche su #bus e #Metro APPENA 'sanificati''. [oggi su @ilmessaggeroit] - AgenziaOpinione : CARABINIERI NAS – CAGLIARI: « “ FURBETTI DEL VACCINO ”, 15 AVVISI DI GARANZIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ORI… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Nas

L'operazione è scattata dalle prime ore di stamani a Oristano e ora sono in corso le operazioni di notifica da parte deideldi Cagliari, di un'informazione di garanzia - emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano - nei confronti di 15 persone (tra medici e infermieri) indagate ...Dalle prime ore della mattina odierna, a Oristano, sono in corso le operazioni di notifica da parte deideldi Cagliari, di un'informazione di garanzia " emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano " nei confronti di 15 persone (tra medici e infermieri) indagate ...Dalle prime ore della mattina odierna, a Oristano, sono in corso le operazioni di notifica da parte dei Carabinieri del Nas di Cagliari, di un’informazione di garanzia – emessa dalla Procura della ...Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato, con l'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (che non rien ...