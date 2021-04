Caponago | ciclista precipita nel canale Villoresi senza' acqua | soccorso un uomo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Volo di oltre cinque metri:finisce nel(vuoto) 11 aprile 2021 Un volo di diversi metri fino a cadere dentro il letto in secca del. Infortunio martedì nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caponago ciclista

MonzaToday

Infortunio martedì nel tardo pomeriggio adove un uomo, undi 45 anni, è stato soccorso da un elicottero del 118 e trasferito in ospedale d'urgenza. L'allarme è scattato intorno ...... a, facendo un volo di un paio di metri e finendo sul cemento dell'alveo artificiale procurandosi alcune ferite. LEGGI Paderno Dugnano,precipita nel canale Villoresi vuoto: vigili ...Un altro ciclista caduto nel canale Villoresi in secca. Dopo il caso avvenuto sabato 10 aprile a Paderno Dugnano, un 45enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Nig ...