Capelli porosi e sottili | cause e rimedi | come purificarli dai metalli pesanti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Per doppie punte,che si spezzano, colori sbagliati, pieghe che non reggono mai… Una causa che niente a che vedere con la mano del parrucchiere, lo shampoo che si sta utilizzando o il calore degli strumenti di piega… Sì. Una mega collaborazione tra Università di Ioannina in Grecia, i laboratori L’Oréal e i migliori hairstylist internazionali, si è concentrata sulla presenza dinei. Sostanze che compromettono qualsiasi colorazione. E che portano, soprattutto in caso di, più bravi di altri ad assorbire i, a rotture sulle punte e sulle lunghezze. La collaborazione ha portato all’individuazione di una mappa sui livelli di presenza deineidel mondo (la potete vedere qui ...

Ultime Notizie dalla rete : Capelli porosi

Rinnovabili

Si parla in questi casi di "" e questo fattore potrebbe avere un'incidenza indiretta sul consumo di elettricità. Altro accorgimento da non trascurare è certamente la regolazione della ...Più isono, maggiore sarà la quantità di metallo che si deposita: la fibra infatti agisce come una spugna. Dallo studio è emerso che una maggiore concentrazione di metallo è ...Roma, 9 apr. (askanews) - Sette anni di ricerca, un nuovo protocollo professionale in grado di neutralizzare ed eliminare i residui di metalli dai capelli e risultati davvero ... e la fibra del ...Roma, 9 apr. (askanews) - Sette anni di ricerca, un nuovo protocollo professionale in grado di neutralizzare ed eliminare i residui di metalli dai capelli e risultati davvero ... e la fibra del ...