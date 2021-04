Canottaggio | i convocati dell’Italia per il Memorial Paolo d’Aloja 2021 | 94 azzurri a Piediluco

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A pochi giorni dal termine degli Europei di Varese, che hanno visto l’Italia protagonista con otto medaglie, di cui tre d’oro, il grandeinternazionale resta in Italia, pur trasferendosi a, sede della 35ma edizione del. Sul lago dile gare si svolgeranno da venerdì 16 a domenica 18 aprile ed il DT della Nazionale italiana, Francesco Cattaneo, ha convocato 94 atleti per la manifestazione, dei quali 32 senior, 12 pesi leggeri, 39 under 23 ed 11 junior. Si inizia venerdì pomeriggio con le batterie, che qualificheranno alle finali di sabato mattina, mentre le batterie di sabato pomeriggio faranno da preludio alle finali di domenica mattina. Le finali di sabato 17 saranno trasmesse dalle 09.00 su Rai Sport+HD, mentre quelle di domenica ...

Nel weekend 35° #MemorialDAloja con 94 #azzurri Convocati 32 atleti appartenenti alla categoria Senior, 12 Pesi Le…

Di seguito tutti i: SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Benedetta Faravelli (Carabinieri - SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri - SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri - SC Lario), Stefania ......Centro vaccinale schiranna 4 di 19 L'avvio è filato liscio anche se circa un quarto dei... si effettuavano i vaccini, nella tribuna già predisposta per la settimana di gare disi ...A pochi giorni dal termine degli Europei di Varese, che hanno visto l'Italia protagonista con otto medaglie, di cui tre d'oro, il grande canottaggio internazionale resta in Italia, pur trasferendosi a ...Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato 32 atleti appartenenti alla categoria Senior, 12 a quella Pesi Leggeri, 39 a quella Under 23 e 11 a quella Junior. ROMA (ITALPRESS) – Non si sono ...