Cancellata dai registri del Comune di Roma e senza residenza | il dramma di una donna ' fantasma'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Non esisto più per nessuno' racconta a 'Striscia la Notizia' larimastaalcun diritto perché inspiegabilmentedaideldi. Come ricostruisce insieme a ...

Advertising

MuroniStefano : Dai che forse quell’assurda regola Italiana di tenere la mascherina anche in spiaggia, da soli, potrebbe finalmente… - trickstemrys : pensando a quando avevo 15 anni e il ragazzo che mi faceva ripetizioni quasi 20 e mia mamma era “beh è molto carino… - purple_horse5 : @IRONL0KI Allora credo che la situa sia un po' diversa L'anno scorso credo Sujaya ha fatto una brutta uscita sul BL… - 0NL1TH3BR4V3X : @lovvlou VABBÈ DAI VOLEVO ESSERNE CERTA, ANCH'IO TI AMO ANCHE DOPO TUTTE LE VOLTE CHE MI HAI CANCELLATA SENZA MOTIVO - calicobts : oomf sta venendo cancellata dai direzionisti per un ‘estinguetevi’ sto piangendo allora se uso ‘cessi’ che fanno? u… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellata dai

TGCOM

'Non esisto più per nessuno' racconta a 'Striscia la Notizia' la donna rimasta senza alcun diritto perché inspiegabilmenteregistri del Comune di Roma . Come ricostruisce insieme a Riccarto Trombetta , la disavventura inizia al momento del rinnovo della carta d'identità, quando scopre che il suo ...... al momento. Il fresco ritorno in Arancione permette infatti, a chi vive nei Comuni con ... per chiedere che venissero eliminatiDpcm 'i limiti tra le Regioni, consentendo quantomeno gli ...A causa dell’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus, i concerti di Vasco Rossi che si sarebbero tenuti nel mese di giugno di quest’anno, sono stati cancellati e posticipati nel 2022. Ecco il calenda ...Il Consiglio regionale ha approvato un fondo da 180mila euro all'anno per tre anni destinato alle donne che hanno subito mastectomie totali o parziali e vogliono coprirle con disegni artistici ...