Campania | il bollettino Covid | 2 212 positivi | tasso al 10 | 4%

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno di, deceduti e guariti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.212, di cui 701 sintomatici e 1.511 asintomatici, a fronte di 21.170 tamponi processati. Si registrano 27 decessi, tutti avvenuti negli ultimi due giorni. Le persone guarite sono 1.615. La situazione posti letto: 127 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.585 posti occupati su 3.160 in degenzaordinaria. L'articolo ilNapolista.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Dopo anziani vaccini alle isole”. DIRETTA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 14 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, si torna oltre i 2 Mila casi. 27 i decessi: Co… - paolochiariello : #Juorno #covid, il bollettino del contagio in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

...da Covid in, 2.212, di cui 701 sintomatici, su 21.170 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza relativo è del 10,44%, in lieve calo rispetto all'11,16 di ieri. Il...In Lombardia si registrano 2.153 nuovi contagi e in2.212. In Puglia 39 morti e 1.488 ... Lo riferisce ildella Regione. Calano ancora i numeri negli ospedali: i pazienti con Covid ...Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 13.439 e i morti 476. Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (2.212), Lombardia (2.153), Sicilia (1.542), ...Resta molto alto il numero dei nuovi positivi da Covid in Campania, 2.212, di cui 701 sintomatici, su 21.170 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza relativo è del 10,44%, in lieve calo ri ...