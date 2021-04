Campagna vaccinale anti-Covid, quasi 4000 dosi somministrate in Irpinia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi 14 aprile 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-Covid dell’Asl di Avellino tot. 3.603 dosi di vaccino così suddivise: ? 174 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 179 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 185 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 143 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 380 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 66 presso il Centro vaccinale di Montoro ? 145 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 187 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 95 presso il Centro vaccinale di Vallata ? 157 presso il Centro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi 14 aprile 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 3.603di vaccino così suddivise: ? 174 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 179 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 185 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 143 presso il Centrodi Montemarano ? 380 presso il Centrodi Avellino ? 66 presso il Centrodi Montoro ? 145 presso il Centrodi Solofra ? 187 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 95 presso il Centrodi Vallata ? 157 presso il Centro ...

AzzolinaLucia : Io invece vorrei che Salvini la smettesse di soffiare sul fuoco della protesta. Bisogna accelerare su campagna vacc… - EnricoLetta : Stamani ho incontrato @robersperanza. Abbiamo fatto il punto su campagna vaccinale e piano di riaperture in sicurez… - reportrai3 : Lunedì prossimo la campagna vaccinale in Lombardia: hanno cambiato sei volte il piano, due assessori, due volte i p… - serebellardinel : RT @ToniSonia: Sospeso il blocco dei contrbuti all'editoria; autorizzazione trivelle in Adriatico; condoni; sostegni miseri e in ritardo; i… - SandroBonomi2 : RT @GiacomoGorini: È da circa un mese e mezzo che sappiamo, grazie a segnalazione della Scozia, che AZ protegge benissimo sia gli anziani s… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Pfizer salva la campagna di primavera Pfizer salva la campagna vaccinale anti Covid di primavera. Da qui a giugno arriveranno altri 6,8 milioni di dosi del primo vaccino autorizzato in Europa, mentre restano i timori per la destinazione del vaccino ...

Vaccini, Appendino incontra il Generale Figliuolo: "Si proceda spediti" Oggi, più che mai, è necessario che tutta la comunità - dalle Istituzioni ai cittadini - sia unita, con ogni strumento a disposizione, per fare in modo che la campagna vaccinale copra il prima ...

Piemonte, Cirio “Sui vaccini stiamo facendo la nostra parte” e 40mila a maggio – prosegue – noi chiediamo al generale Figliuolo vaccini”, ha concluso rivolgendosi al responsabile del Governo per la campagna vaccinale, presente all’evento. “Il presidente Draghi ...

Olimpiadi, a Tokyo è boom di contagi Covid a soli 100 giorni dai Giochi: ieri 510 nuovi casi Il lancio della campagna vaccinale è stato estremamente lento sin dal suo inizio a metà febbraio. Secondo il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, solo lo 0,4% della popolazione è stato ...

