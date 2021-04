Camera, il Pd tiene la presidenza della commissione Lavoro: Mura ha battuto l’azzurro Baldelli con 23 voti contro 19 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Romina Mura del Pd è la nuova presidente della commissione Lavoro alla Camera e prende il posto della dem Debora Serracchiani appena eletta capogruppo del partito a Montecitorio. La deputata è stata eletta al ballottaggio con 23 voti, mentre l’azzurro Simone Baldelli ne ha presi 19. Erano assenti tre deputati della Lega, uno di loro in quarantena. Il ballottaggio si è reso necessario perché nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per essere eletto alla prima votazione, dove Mura ha ottenuto 21 voti mentre Baldelli 20. “Congratulazioni e auguri di buon Lavoro a Mura”, ha detto Serracchiani in una nota. “Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rominadel Pd è la nuova presidenteallae prende il postodem Debora Serracchiani appena eletta capogruppo del partito a Montecitorio. La deputata è stata eletta al ballottaggio con 23, mentreSimonene ha presi 19. Erano assenti tre deputatiLega, uno di loro in quarantena. Il ballottaggio si è reso necessario perché nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per essere eletto alla prima votazione, doveha ottenuto 21mentre20. “Congratulazioni e auguri di buon”, ha detto Serracchiani in una nota. “Un ...

