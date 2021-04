Calciomercato – Rinnovo Donnarumma | il Milan non alzerà l’offerta

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - Donnarumma, rinnovo con il Milan solo con la Champions - sportli26181512 : CorSera - Milan, si cerca l'erede di Ibra: piace Vlahovic, ma costa 40 milioni: Nonostante il rinnovo di Ibrahimovi… - juvekuwait77 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - Donnarumma, rinnovo con il Milan solo con la Champions - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Donnarumma, rinnovo con il Milan solo con la Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Rinnovo

Calciomercato.com

Nei giorni scorsi il procuratore dell'attaccante, l'avvocato Beppe Bozzo, avrebbe presentato alla società una proposta dialle stesse cifre attuali, ossia circa un milione di euro a stagione. ...... sulle sue tracce, Milan e Roma Mentre si avvicina a grandi passi ilper un'altra stagione ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube Dall'...Kolarov addio. Col difensore campano che è l’unico di quelli a scadenza certo della permanenza in nerazzurro. L’addio di Aleksandar Kolarov sembra scontato. Molto plausibili ...La vicenda del rinnovo di Fabio Quagliarella molto probabilmente terrà banco in casa Sampdoria nei prosismi mesi. Le attività proseguono, e molto presto ...