Calciomercato Juventus, obiettivo Gosens: due contropartite per l'Atalanta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri puntano Robin Gosens e pensano di proporre all'Atalanta due contropartite La Juventus continua a pensare a Robin Gosens per il post Alex Sandro. Il tedesco costa 40 milioni di euro e piace molto a corazzate come Bayern Monaco e Manchester City ma i bianconeri hanno un paio di carte da giocare con l'Atalanta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Secondo Tuttosport la prima è Cristian Romero, a Bergamo in prestito biennale con un riscatto fissato a 16 milioni; la seconda è Mattia Perin che potrebbe diventare il prossimo portiere della Dea in caso di addio di Gollini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus 'Juve, via Ronaldo per Aguero: è asta con il Barcellona' ...sarà uno dei più caldi della sessione estiva di calciomercato. L'attaccante argentino a fine stagione lascerà il Manchester City e piace ai migliori club europei. Soprattutto, a Barcellona e Juventus ...

Juve, ecco il sacrificato per riprendere Kean 1 Se n'è andato, quasi due anni fa, per 30 milioni di euro. La prossima estate, però, Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus . Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'attaccante classe 2000 è uno dei nomi che la dirigenza sta valutando per rinforzare un reparto pieno di dubbi, con Ronaldo, Dybala e Morata in ...

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Insidia rossa CalcioMercato.it Juve-Atalanta: la carta Romero Non solo il campo, ma anche il mercato fra Juventus e Atalanta che a fine stagione si siederanno attorno a un tavolo a discutere di diversi giocatori. Fra questi, secondo Tuttosport c’è anche Cristian ...

