Calciomercato Juventus, ancora Paratici contro Marotta: l’esterno vuole l’Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo duello di Calciomercato tra la Juventus e l’Inter, guardando alla prossima in estate con un occhio alla stagione attuale che, almeno in Italia, i nerazzurri sembrano già aver blindato anche se la matematica ancora non può dare conferme. Nel frattempo, però, Fabio Paratici resterebbe vigile sul mercato per rafforzare la squadra allenata da mister Andrea Pirlo: l’obiettivo per i bianconeri guarderebbe a sinistra, alla ricerca di un giocatore adatto come vice Alex Sandro per la prossima stagione. Il nome più caldo, sempre lo stesso, sarebbe quello di Emerson Palmieri, oggi di proprietà del Chelsea in Premier League, con un passato italiano con la maglia della Roma. Secondo footballnews24.it, il calciatore brasiliano sarebbe il primo obiettivo di Calciomercato della Juventus, con ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo duello ditra lae l’Inter, guardando alla prossima in estate con un occhio alla stagione attuale che, almeno in Italia, i nerazzurri sembrano già aver blindato anche se la matematicanon può dare conferme. Nel frattempo, però, Fabioresterebbe vigile sul mercato per rafforzare la squadra allenata da mister Andrea Pirlo: l’obiettivo per i bianconeri guarderebbe a sinistra, alla ricerca di un giocatore adatto come vice Alex Sandro per la prossima stagione. Il nome più caldo, sempre lo stesso, sarebbe quello di Emerson Palmieri, oggi di proprietà del Chelsea in Premier League, con un passato italiano con la maglia della Roma. Secondo footballnews24.it, il calciatore brasiliano sarebbe il primo obiettivo didella, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, non solo Aguero: chi è il preferito per l'attacco 1 Sergio Aguero è uno dei nomi che la Juventus valuta per rinforzare il proprio attacco la prossima estate. Secondo La Gazzetta dello Sport , il Kun non è però il preferito nella lista bianconera: Moise Kean , per età, stipendio e ...

Calciomercato Juventus, futuro Zidane - Il Real Madrid ha deciso ... la Juventus ragiona sulle mosse future. La panchina di Pirlo resta a rischio e molteplici sono i ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juve, assalto a Kean. Ecco il piano per il Moise-bis La Gazzetta dello Sport MONTEROSI: questa la probabile formazione contro la Nocerina e dove vedere la partita Innamorato del 3-5-2, D’Antoni punta sul promettente portiere classe 2001 Carlo Torelli è cresciuto nella scuola calcio della SS.Lazio prima di percorrere tutta l’agonistica nella Viterbese. L’anno sc ...

Serie A Juventus, riapertura degli stadi? Nuova proposta della Lega SERIE A JUVENTUS – Novità importanti arrivano dalla Lega. Segnali di riapertura e di un ritorno alla normalità. La Lega Calcio chiede la riapertura degli stadi per il finale di stagione. Il piano come ...

