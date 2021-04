Calciomercato Juventus, Aguero è lontano: ha scelto Messi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Aguero, che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Manchester City, preferirebbe accasarsi al Barcellona con Messi Occasione Sergio Aguero per le big d’Europa. L’attaccante argentino non rinnoverà il contratto con il Manchester City e si libererà a parametro zero questa estate. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Sul ‘Kun’ c’è anche la Juventus che, stando alla trasmissione El Chiringuito TV, avrebbe offerto un contratto biennale fino al 2023 al giocatore. Aguero, però, preferirebbe approdare al Barcellona per giocare al fianco dell’amico e connazionale Messi. Il suo agente prossimamente potrebbe incontrare la dirigenza del club blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021), che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Manchester City, preferirebbe accasarsi al Barcellona conOccasione Sergioper le big d’Europa. L’attaccante argentino non rinnoverà il contratto con il Manchester City e si libererà a parametro zero questa estate. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Sul ‘Kun’ c’è anche lache, stando alla trasmissione El Chiringuito TV, avrebbe offerto un contratto biennale fino al 2023 al giocatore., però, preferirebbe approdare al Barcellona per giocare al fianco dell’amico e connazionale. Il suo agente prossimamente potrebbe incontrare la dirigenza del club blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

