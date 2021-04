Calciomercato Juventus | 80 milioni per i due big | Il tesoretto arriva da cessioni illustri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Con due o tre, lapuò finanziare una rivoluzione per ripartire in grande forma nella prossima stagione L’anno prossimo sarà l’anno zero per la. Dopo la… L'articolo, 80per i due big Ildaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Assalto della #Juve a Kean: ecco il piano per riportarlo a Torino - Gazzetta_it : Juve, perché riprendere #Kean dopo due anni? - Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, occhi puntati su Aguero: l'offerta di Agnelli e il nodo Barcellona. Le ultime… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Raiola avvistato al J Hotel: quanti suoi giocatori piacciono alla Juve... #calciomercato #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

, Giroud va in scadenza di contratto e potrebbe continuare la sua carriera in Italia, in Serie A., contatti continui dall'Inghilterra. Il Futuro di Olivier ...... si è interistizzato, esaltando l'ambiente e pur dovendo fare i conti con l'eredità, comunque pesantissima, di un passato ai rivali più acerrimi di sempre, quelli della. Al momento non oso ...Attualmente gioca tranquillamente all'Inter Miami, ma gli ultimi periodi in Europa sono stati molto burrascosi per Gonzalo Higuain.Nel corso de ‘Il Sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli.