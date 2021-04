Calcio: Uefa pensa a rinnovare la regola dei gol segnati in trasferta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La Uefa sta pianificando un importante rinnovamento della regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio, in Champions League ed Europa League, per la prossima stagione. L'intenzione della Uefa è di eliminare parzialmente la regola dei gol in trasferta della prossima stagione. In base al nuovo regolamento che sarà concordato venerdì, secondo quanto riporta The Sun, i gol in trasferta conteranno in più solo fino alla fine dei 90 minuti della gara di ritorno. Qualsiasi gol segnato nei tempi supplementari non apporterà alcun vantaggio aggiuntivo. La proposta, sostenuta dai migliori club europei, sarà sul tavolo della riunione del comitato per le competizioni della Uefa, che comprende il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Lasta pianificando un importante rinnovamento delladei golinche valgono doppio, in Champions League ed Europa League, per la prossima stagione. L'intenzione dellaè di eliminare parzialmente ladei gol indella prossima stagione. In base al nuovomento che sarà concordato venerdì, secondo quanto riporta The Sun, i gol inconteranno in più solo fino alla fine dei 90 minuti della gara di ritorno. Qualsiasi gol segnato nei tempi supplementari non apporterà alcun vantaggio aggiuntivo. La proposta, sostenuta dai migliori club europei, sarà sul tavolo della riunione del comitato per le competizioni della, che comprende il ...

Advertising

virginiaraggi : La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l’Italia. Le… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 DOPO OK DEL GOVERNO ARRIVA L'UFFICIALITÀ DALLA UEFA ROMA TRA LE SEDI DELL'EUROPEO CON ALMENO IL… - MundoNapoli : Ufficiale: l’UEFA ha confermato l’Olimpico di Roma come sede degli Europei di calcio - TroianoMassimo1 : RT @virginiaraggi: La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l’Italia. Le part… - TV7Benevento : Calcio: Uefa pensa a rinnovare la regola dei gol segnati in trasferta... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Uefa L'Uefa: 'Roma confermata tra le sedi dell'Europeo' La Uefa ha comunicato di aver "ricevuto oggi dalla Federcalcio la conferma del governo italiano che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con il pubblico. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito". Speranza campionato ?...

Uefa: Roma 'totalmente confermata' come sede degli Europei di calcio Lo ha annunciato l'organo che gestisce il calcio europeo in una nota ufficiale. 'La UEFA ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di UEFA EURO 2020 ...

Calcio: Uefa, Kudela squalificato 10 giornate per comportamento razzista, 3 turni a Kamara Metro Calcio. Euro 2020, UEFA: sede Roma totalmente confermata La Uefa ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di di Euro 2020 ...

Calcio: Uefa pensa a rinnovare la regola dei gol segnati in trasferta Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La Uefa sta pianificando un importante rinnovamento della regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio, in Champions League ed Europa League, per la prossima ...

Laha comunicato di aver "ricevuto oggi dalla Federcalcio la conferma del governo italiano che le partite diEuro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con il pubblico. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capacità dello stadio sarà riempito". Speranza campionato ?...Lo ha annunciato l'organo che gestisce ileuropeo in una nota ufficiale. 'Laha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite diEURO 2020 ...La Uefa ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di di Euro 2020 ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - La Uefa sta pianificando un importante rinnovamento della regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio, in Champions League ed Europa League, per la prossima ...