Calcio: Uefa, Kudela squalificato 10 giornate per comportamento razzista, 3 turni a Kamara (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

sportface2016 : #Uefa, si pensa a una modifica per la regola del gol in trasferta: non varrà doppio nei supplementari - RaiSport : Dieci giornate di squalifica a #Kudela per comportamento razzista ? Sempre in #RangersSlaviaPraga tre turni a… - sportli26181512 : 'UEFA vuole annullare regola dei gol in trasferta ai supplementari': Secondo il Sun la modifica potrebbe essere int… - TV7Benevento : Calcio: Uefa, Kudela squalificato 10 giornate per comportamento razzista, 3 turni a Kamara... - Josto51037271 : @giampdisan @Valeria23549267 La stampa italiana è ridotta miseramente da lustri...ergo pure il calcio è trascinato… -