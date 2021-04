Calcio: ancora guai per Ibra, ‘ha quote in società scommesse’ secondo stampa svedese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic è ancora un partner della società di giochi con sede a Malta Bethard: Fifa e Uefa non consentono ai giocatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari nelle società di gioco”. Lo sostiene il quotidiano svedese Aftonbladet, ricordando che Ibrahimovic “può essere sanzionato” per conflitto di interessi e rischia anche una squalifica fino a tre anni.Tramite la sua società per azioni Unknown Ab “Ibrahimovic possiede ancora quote di Bethard”, partecipazione confermata “dall’amministratore delegato dell’azienda Erik Skarp in un’e-mail a Sportbladet”, la sezione sportiva del quotidiano, secondo cui la quota detenuta sarebbe del 10%, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Zlatanhimovic èun partner delladi giochi con sede a Malta Bethard: Fifa e Uefa non consentono ai giocatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari nelledi gioco”. Lo sostiene il quotidianoAftonbladet, ricordando chehimovic “può essere sanzionato” per conflitto di interessi e rischia anche una squalifica fino a tre anni.Tramite la suaper azioni Unknown Ab “himovic possiededi Bethard”, partecipazione confermata “dall’amministratore delegato dell’azienda Erik Skarp in un’e-mail a Sportbladet”, la sezione sportiva del quotidiano,cui la quota detenuta sarebbe del 10%, il ...

