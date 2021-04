Calci e pugni nella movida a Milano, le immagini delle telecamere di sicurezza: altri sei ragazzi indagati – Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si allarga l’inchiesta sui pestaggi di Parco Sempione a Milano del 26 luglio scorso, per i quali sono indagati ora altri sei ragazzi residenti tra le province di Milano, Varese, Monza e Piacenza. La Polizia ha diffuso nuove immagini di quella sera recuperate dalle telecamere dell’Arco della Pace, nel pieno della movida milanese. Il video mostra il gruppo in azione, seminando il panico tra i passanti. Proprio a causa di quelle violenze, un ragazzo di 19 anni era rimasto in coma farmacologico per diverse settimane, riportando lesioni gravi e una prognosi di 40 giorni. Le nuove misure cautelari si aggiungono a quelle di altri quattro ragazzi, precedentemente indagati dagli inquirenti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si allarga l’inchiesta sui pestaggi di Parco Sempione adel 26 luglio scorso, per i quali sonooraseiresidenti tra le province di, Varese, Monza e Piacenza. La Polizia ha diffuso nuovedi quella sera recuperate dalledell’Arco della Pace, nel pieno dellamilanese. Ilmostra il gruppo in azione, seminando il panico tra i passanti. Proprio a causa di quelle violenze, un ragazzo di 19 anni era rimasto in coma farmacologico per diverse settimane, riportando lesioni gravi e una prognosi di 40 giorni. Le nuove misure cautelari si aggiungono a quelle diquattro, precedentementedagli inquirenti ...

