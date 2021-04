Calabria | nuova ordinanza del presidente Spirlì | “ripartono caccia al cinghiale e pesca sportiva”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021)del: “attività consentite nel rispetto delle norme anti-Covid” Ildella Regione, Nino, ha firmato l’n. 26 con la quale – nel rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 – si dispone lo svolgimento dell’attività di selezione per la specie, in quanto “stato di necessità per conseguire l’equilibrio faunistico-venatorio” e “limitare i danni alle colture”, nonché per scongiurare il “potenziale pericolo per l’incolumità pubblica”. Ripartenza anche per lae dilettantistica. Le modalità L’attività di selezione per i cinghiali, ai fini del contenimento del ...