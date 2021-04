Bufera su Striscia | Hunziker | “Non volevo ferire la cultura cinese”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La lettera ‘r’ sostituita con la ‘l’, e la simulazione degli occhi a mandorla. ‘la notizia’ viene investita dalle critiche e i conduttori Michellee Gerry Scotti volano in tendenza su Twitter, nel mirino per quanto accaduto in puntata quando introducendo un servizio sulla sede Rai di Pechino hanno imitato la comunità. Al punto che sulla trasmissione è piovuta anche l’accusa di razzismo da parte di un profilo Instagram internazionale, Diet Prada.è intervenuta sulle sue storie di Instagram: “Non era assolutamente mia intenzionela sensibilità della, io amo tutte le culture e sono contro ogni tipo di razzismo, ogni tipo di violenza e ogni tipo di discriminazione. Ma posso e mi rendo conto che posso aver veramente ...

