Brindisi sbanca Pesaro e resta capolista. Milano passa a Sassari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi sbanca

SASSARI - MILANO 73 - 85 L'Olimpia rialza la testa in campionato, a Sassari mette fine alla serie negativa e trascinata da Leday e Shields rimane agganciata al treno di testa della LBA. Prima parte di ...Il quarto quarto è poco più di un allenamento,fa spettacolo con Krubally e l alley - oop di Harrison per Willis , e si arriva alla sirena conclusiva col punteggio di 86 - 62 . Le due ...Altra grande prova dei pugliesi senza Thompson e Perkins, ma col rientrante Harrison. Willis (24 punti e 11 rimbalzi) domina. Venezia passa in volata a Varese, Cremona batte la Fortitudo ...Un successo che permette alla squadra di Menetti di agganciare proprio i sardi. Trento senza capitan Forray, "Artiglio" Caja schianta Varese Trento sbanca Cantù 75-76, ma la vittoria potrebbe non ...