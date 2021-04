Boxe | chi è Dylan Bregeon | il francese emergente che sfida Fabio Turchi per il titolo UE dei massimi leggeri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un nuovo avversario si profila all’orizzonte pernella ricerca della cintura UE dei. Si tratta del, 27 anni, una carriera piuttosto giovane nel professionismo, ma che ha già avuto più di un acuto prima della Milano Boxing Night di dopodomani. Guarda in streaming live la Milano Boxing Night su DAZN Nato a Nantes il 24 febbraio 1994,già da dilettante si è saputo mettere bene in mostra, perché con la divisaè riuscito a conquistare la medaglia di bronzo alle Universiadi di Kazan 2013, edizione totalmente dominata dal blocco dell’est. Rimasto per ulteriori tre anni al piano inferiore, ha iniziato a cimentarsi col livello più alto dal 2017. Dal suo debutto fino a pochi ...

Un nuovo avversario si profila all'orizzonte per Fabio Turchi nella ricerca della cintura UE dei massimi leggeri. Si tratta del francese Dylan Bregeon, 27 anni, una carriera piuttosto giovane nel professionismo ...