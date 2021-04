Borussia Dortmund-Manchester City stasera in tv in chiaro? Orario e streaming ritorno quarti Champions League 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Borussia Dortmund e Manchester City si sfidano questa sera nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021: ecco l’Orario e come vedere la partita. I gialloneri sognano l’impresa, ma avranno bisogno di vincere 1-0 o con due reti di scarto. La squadra di Pep Guardiola si è infatti aggiudicata l’andata per 2-1 ed ora parte avvantaggiata in ottica passaggio del turno. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di mercoledì 14 aprile 2021. La partita non sarà visibile in chiaro, ma solamente su Sky Sport e in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021)si sfidano questa sera nella gara dideidi finale di2020/: ecco l’e come vedere la partita. I gialloneri sognano l’impresa, ma avranno bisogno di vincere 1-0 o con due reti di scarto. La squadra di Pep Guardiola si è infatti aggiudicata l’andata per 2-1 ed ora parte avvantaggiata in ottica passaggio del turno. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di mercoledì 14 aprile. La partita non sarà visibile in, ma solamente su Sky Sport e inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #calcio #BorussiaDortmund-#ManchesterCity stasera in tv in chiaro? Ecco orario e come vedere il ritorno dei quart… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Manchester City, le probabili formazioni dei quarti di Champions: In Inghilterra, nella gara d'an… - ansacalciosport : Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederà Haaland. 'Ho parlato con dg, rispetto la decisione ma non la condiviv… - sportface2016 : #calcio #BorussiaDortmund-#ManchesterCity, programma e telecronisti Sky del ritorno dei quarti di… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#ChampionsLeague. Stasera #BorussiaDortmundManchesterCity, le probabili formazioni' -