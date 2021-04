Borussia Dortmund-Manchester City: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al Signal Iduna Park va in scena il match tra Manchester City e Borussia Dortmund valido per il passaggio in semifinale di Champions Borussia Dortmund e Manchester City si affrontano questa sera al Al Signal Iduna Park di Dortmund. Gli uomini di Terzic dovranno darsi da fare per ribaltare il 2-1 dell’andata. I Citizens proveranno in tutti i modi a scrollarsi di dosso la sconfitta in campionato contro il Leeds del genio Bielsa. QUI Borussia Dortmund – Nell’importante sfida di Champions League Terzic conferma Hitz tra i pali gialloneri. La difesa a 4 probabilmente sarà composta da Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro. A centrocampo fiducia al terzetto composto dai giovani talenti ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al Signal Iduna Park va in scena iltravalido per il passaggio in semifinale di Championssi affrontano questa sera al Al Signal Iduna Park di. Gli uomini di Terzic dovranno darsi da fare per ribaltare il 2-1 dell’andata. I Citizens proveranno in tutti i modi a scrollarsi di dosso la sconfitta in campionato contro il Leeds del genio Bielsa. QUI– Nell’importante sfida di Champions League Terzic conferma Hitz tra i pali gialloneri. La difesa a 4 probabilmente sarà composta da Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro. A centrocampo fiducia al terzetto composto dai giovani talenti ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #BorussiaDortmund-#ManchesterCity stasera in tv in chiaro? Ecco orario e come vedere il ritorno dei quart… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Manchester City, le probabili formazioni dei quarti di Champions: In Inghilterra, nella gara d'an… - ansacalciosport : Raiola,Borussia Dortmund in estate non cederà Haaland. 'Ho parlato con dg, rispetto la decisione ma non la condiviv… - sportface2016 : #calcio #BorussiaDortmund-#ManchesterCity, programma e telecronisti Sky del ritorno dei quarti di… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#ChampionsLeague. Stasera #BorussiaDortmundManchesterCity, le probabili formazioni' -