Borussia Dortmund-Manchester City, Guardiola: “Che sollievo arrivare in semifinale” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Questa competizione ti giudica il lavoro fatto nell’intera stagione. Siamo stati brillantissimi lungo tutto l’anno ed è un sollievo arrivare in semifinale per la prima volta con questo club”. Lo ha dichiarato il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la doppia vittoria ai danni del Borussia Dortmund che è valsa l’accesso in semifinale di Champions League. “Questa squadra ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi anni – ha aggiunto Guardiola ai microfoni di Sky Sport -. Non abbiamo storia in Europa ma passo dopo passo ce la stiamo costruendo”. Infine sul suo possibile ritorno in finale dieci anni dopo l’ultimo trionfo col Barcellona: “Io non posso giocare, posso solo guidare questa squadra. Il gioco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Questa competizione ti giudica il lavoro fatto nell’intera stagione. Siamo stati brillantissimi lungo tutto l’anno ed è uninper la prima volta con questo club”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Pep, dopo la doppia vittoria ai danni delche è valsa l’accesso indi Champions League. “Questa squadra ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi anni – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. Non abbiamo storia in Europa ma passo dopo passo ce la stiamo costruendo”. Infine sul suo possibile ritorno in finale dieci anni dopo l’ultimo trionfo col Barcellona: “Io non posso giocare, posso solo guidare questa squadra. Il gioco ...

