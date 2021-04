Borussia Dortmund-Manchester City, Foden in gol dalla distanza: male Hitz (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ci pensa il solito Phil Foden a risolvere problemi al Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sul risultato in bilico di 1-1 (ma con una gara perfettamente in controllo), il giovane fantasista trova il gol del vantaggio dei Citizens con una grande conclusione che ha piegato le mani di Hitz che non ha potuto fare altro che smanacciare sul palo e osservare la palla in rete. La semifinale ora è ad un passo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ci pensa il solito Phila risolvere problemi alnel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sul risultato in bilico di 1-1 (ma con una gara perfettamente in controllo), il giovane fantasista trova il gol del vantaggio dei Citizens con una grande conclusione che ha piegato le mani diche non ha potuto fare altro che smanacciare sul palo e osservare la palla in rete. La semifinale ora è ad un passo. SportFace.

Borussia Dortmund-Manchester City, Foden in gol dalla distanza: male Hitz (VIDEO) Ci pensa il solito Phil Foden a risolvere problemi al Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sul risultato in bilico di 1-1 (ma con una gara perfettamente in controllo), ...

