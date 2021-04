Borussia Dortmund-Manchester City | 1-2 | Guardiola stavolta non sbaglia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilbatte 2-1 ilin rimonta ed accede alle semifinali, dove troverà il Psg di Neymar e Mbappè Questa voltanon. Ilsupera ancora per 2-1 ile si qualifica alle semifinali, le prime da quanto il tecnico catalano siede sulla panchina. Decisivi come al solito De Bruyne e Foden, neldelude Haaland. Adesso il doppio confronto con il Psg di Neymar e Mbappè che si preannuncia spettacolare. La partita La prima frazione di gioco vede i padroni di casa partire meglio. La partita si sblocca al 15° grazie alla rete del baby fenomeno Bellingham che si trova il pallone tra i piedi al limite dell’area e lo ...

- MANCHESTER CITY 1 - 2 15' Bellingham (B), 53' rig. Mahrez (M), 75' Foden (M)(4 - 3 - 2 - 1): Hitz; Morey (81' Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (...