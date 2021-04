Borussia Dortmund Manchester City 1-0 LIVE: delizia di Bellingham (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al Signal Iduna Park, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 tra Borussia Dortmund e Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Signal Iduna Park”, Borussia Dortmund e Manchester City si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Borussia Dortmund Manchester City 1-0 MOVIOLA 15? GOL Borussia – Dias respinge un tentativo a botta sicura di Dahoud. Raccoglie la respinta Bellingham, che con l’interno destro disegna una traiettoria vincente e imparabile per Ederson. Padroni di casa in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al Signal Iduna Park, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Signal Iduna Park”,si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 15? GOL– Dias respinge un tentativo a botta sicura di Dahoud. Raccoglie la respinta, che con l’interno destro disegna una traiettoria vincente e imparabile per Ederson. Padroni di casa in ...

Advertising

Andrea02492115 : RT @tatanka_h: Mentre il Borussia Dortmund stasera rilancia come titolare in un quarto di Champions il 19enne Knauff noi ci esaltiamo, gius… - foisluca84 : Nel Borussia Dortmund ha segnato Bellingham, classe 2003. Noi consideriamo giovani Chiesa e Barella, classe 1997. #ChampionsLeague - titty_napoli : RT @tatanka_h: Mentre il Borussia Dortmund stasera rilancia come titolare in un quarto di Champions il 19enne Knauff noi ci esaltiamo, gius… - Zelgadis265 : RT @elliott_il: @NandoPiscopo1 @marcullo02 @Zorochan_1 Mi riccorda gente che aveva paura di fare la fine di Dortmund ahahah. Borussia in It… - Jacop83 : Segnaliamo, per i soliti milanisti idioti che ieri sera bullizzavano la squadra che millantano di tifare, che la La… -