Borussia - City live 1 - 1: pareggia Mahrez su rigore. Inglesi momentaneamente qualificati (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al 69' si rivede in avanti il Borussia: sul calcio piazzato di Reus svetta di testa Hummels, con il pallone che finisce alto di poco. Trovato un pareggio preziosissimo, la squadra di Guardiola ora ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al 69' si rivede in avanti il: sul calcio piazzato di Reus svetta di testa Hummels, con il pallone che finisce alto di poco. Trovato un pareggio preziosissimo, la squadra di Guardiola ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Borussia City Borussia - City live 1 - 1: pareggia Mahrez su rigore. Inglesi momentaneamente qualificati ad_dyn Primo tempo Pre - partita Dopo il 2 - 1 dell'andata in Inghilterra, al Signal Iduna Park di Dortmund il Borussia affronterà il Manchester City di Pep Guardiola nel ritorno dei quarti di finale ...

Borussia Dortmund - Manchester City 1 - 2, il risultato in diretta LIVE BORUSSIA DORTMUND - MANCHESTER CITY 1 - 2 LIVE 15' Bellingham (B), 53' rig. Mahrez (M), 75' Foden (M) BORUSSIA DORTMUND (4 - 3 - 2 - 1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can,...

Borussia Dortmund-Manchester City, Foden in gol dalla distanza: male Hitz (VIDEO) VIDEO - Il gol di Phil Foden per il 2-1 del Manchester City sul campo del Borussia Dortmund: responsabilità di Hitz che si fa piegare le mani sul primo palo ...

Borussia Dortmund-Manchester City, altra follia di Emre Can. E i social non perdonano: “Imbarazzante (TWEET) Le reazioni social dopo il fallo di mano da rigore di Emre Can nel secondo tempo di Borussia Dortmund-Manchester City: "Imbarazzante" ...

