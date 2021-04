Borussia-City | dove vederla Guardiola vuole spezzare l’incantesimo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A Dortmund il pericolo Haaland. Sfida in bilico dopo il 2-1 del match d’andata– Dopo tre eliminazioni consecutive ai quarti di finale, in Champions League quest’anno il Manchesterdi Pepandare oltre, nonostante la sfida sia tutt’altro che chiusa dopo il 2-1 dell’Etihad Stadium, una partita che ha visto ancora una volta in mostra il peccato originale degli inglesi, una squadra che riesce a produrre tantissime occasioni da rete, ma a sprecare anche con altrettanta facilità. Stasera il match sarà decisivo per il passaggio del turno ...

... Sky Sport 253 vanta in palinsestoDortmund - Manchestercon Massimo Marianella al microfono e Niccolò Omini inviato. In studio dalle 20 Anna Billò conduce il contenitore sulla ...Si tratta diDortmund Manchestere Liverpool Real Madrid: intanto possiamo dire che gli stadi sono a tutti gli effetti quelli delle squadre ospitanti, sottolineatura non scontata visto ...Borussia-City, dove vederla – Dopo tre eliminazioni consecutive ai quarti di finale, in Champions League quest’anno il Manchester City di Pep Guardiola vuole andare oltre, nonostante la sfida sia tutt ...Borussia Dortmund-Manchester City è il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara tra la squadra allenata da Terzic e quella di Guardiola, si gioca oggi, mercoledì 1 ...