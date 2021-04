Borsa: ok mozione, Italia abbia ruolo primario in governance (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo dovrà "assicurare che all'Italia sia garantito un ruolo di primo piano sia a livello operativo sia di governance del nuovo sistema federale in ragione delle peculiarità della piazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo dovrà "assicurare che all'sia garantito undi primo piano sia a livello operativo sia didel nuovo sistema federale in ragione delle peculiarità della piazza ...

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Borsa: Osnato (FdI), chi ha condiviso battaglia sostenga mozione Meloni - giornaleradiofm : Borsa: ok mozione, Italia abbia ruolo primario in governance: (ANSA) - ROMA, 14 APR - Il governo dovrà 'assicurare… - GruppoFICamera : RT @S_Giacomoni: L’obiettivo di #BorsaItaliana deve essere la crescita e lo sviluppo del mercato azionario domestico. Ecco perché @forza_it… - MattiaGallo17 : RT @Montecitorio: 406 voti favorevoli, 50 astenuti. Via libera alla mozione di maggioranza sul ruolo del @MEF_GOV nell'ambito del processo… - menomm : RT @Montecitorio: 406 voti favorevoli, 50 astenuti. Via libera alla mozione di maggioranza sul ruolo del @MEF_GOV nell'ambito del processo… -