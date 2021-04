Borsa “italiana”, non passa alla Camera la mozione di FdI. «Sinistra ottusa e ideologica» (Di mercoledì 14 aprile 2021) «È sconcertante che l’aula della Camera, seppur con una manciata di voti di scarto, abbia bocciato la mozione su Borsa italiana Spa a prima firma del presidente Giorgia Meloni che puntava a tutelare l’autonomia, la sicurezza e la stabilità finanziaria della nostra Nazione». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Borsa, bocciata la mozione di FdI Oggi, infatti, l’aula della Camera ha approvato con 406 voti favorevoli e 50 astenuti la mozione di maggioranza sul ruolo del Ministero dell’Economia nell’ambito del processo di vendita della società Borsa italiana. Bocciata la mozione di FdI a prima firma Meloni che chiedeva al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) «È sconcertante che l’aula della, seppur con una manciata di voti di scarto, abbia bocciato lasuSpa a prima firma del presidente Giorgia Meloni che puntava a tutelare l’autonomia, la sicurezza e la stabilità finanziaria della nostra Nazione». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida., bocciata ladi FdI Oggi, infatti, l’aula dellaha approvato con 406 voti favorevoli e 50 astenuti ladi maggioranza sul ruolo del Ministero dell’Economia nell’ambito del processo di vendita della società. Bocciata ladi FdI a prima firma Meloni che chiedeva al ...

