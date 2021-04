Bonus casalinghe 2021: attesa per i decreti attuativi, requisiti e come funziona (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Bonus casalinghe 2021 è in via di attivazione ed in attesa dell’ultimo passaggio burocratico per diventare operativo. Sono passati parecchi mesi dalla sua introduzione, risalente ad agosto 2020 e finalmente la situazione sembra potersi sbloccare. L’idea generale alla base del nuovo meccanismo di welfare punta a ridurre fortemente il gender gap presente sul mercato del lavoro. L’obiettivo è quindi di aiutare le donne in età da lavoro a formarsi professionalmente, così da rendersi attive a livello professionale. Al fianco del tema del riconoscimento del lavoro di cura in casa si affianca infatti la riqualificazione lavorativa delle donne, così da offrire loro maggiori opportunità. Il tutto con l’obiettivo finale di rendere più equo il mercato del lavoro insieme a quello previdenziale, avvicinandoci ai livelli già ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilè in via di attivazione ed indell’ultimo passaggio burocratico per diventare operativo. Sono passati parecchi mesi dalla sua introduzione, risalente ad agosto 2020 e finalmente la situazione sembra potersi sbloccare. L’idea generale alla base del nuovo meccanismo di welfare punta a ridurre fortemente il gender gap presente sul mercato del lavoro. L’obiettivo è quindi di aiutare le donne in età da lavoro a formarsi professionalmente, così da rendersi attive a livello professionale. Al fianco del tema del riconoscimento del lavoro di cura in casa si affianca infatti la riqualificazione lavorativa delle donne, così da offrire loro maggiori opportunità. Il tutto con l’obiettivo finale di rendere più equo il mercato del lavoro insieme a quello previdenziale, avvicinandoci ai livelli già ...

Advertising

ImolaOggi : DONNE BEFFATE Si sono inventato un altro busine$$ per i soliti noti. Il bonus casalinghe? Niente soldi, ma un credi… - CronacaSocial : ?? #Bonus casalinghe 2021, cos’è, a chi spetta, come fare domanda. I DETTAGLI ? - tvbusiness24 : #BonusCasalinghe 2021: tutto quello che c’è da sapere - Piergiulio58 : Bonus casalinghe 2021: cos'è e come fare domanda. - peppesava : RT @Ragusanews: Bonus casalinghe 2021: cosa è, a chi spetta, come ottenerlo -