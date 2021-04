Bonus 2400 euro | in arrivo novità per i beneficiari

(Di mercoledì 14 aprile 2021)2.400, a breve sarà pubblicata una circolare Inps con istruzioni per domande: ecco chi deve farla Si attendonoper i prossimideldi. Ilriguarda le categorie colpite dalle restrizioni, costrette a chiudere le serrande e non poter fatturare. Si tratta delprevisto dal decreto sostegni, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Si attende quindi la comunicazione ufficiale relativa alla modalità di presentazione della domanda sul portale del sito INPS, con tutte le informazioni relative aldache deve ancora ...Martedì 6 aprile, a quindici giorni dall'emanazione del decreto sostegni , l'Inps ha già liquidato il cosiddettoeuro a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza già beneficiari di tale indennità. Si tratta di un totale di 235.509per un importo complessivo di oltre 565 ...Bonus 2400 euro, l'Inps pubblicherà a breve una circolare con le istruzioni per fare domanda: chi ha diritto al beneficio?Sul posto, per i rilievi del caso e per regolare il traffico, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. LEGGI ANCHE Bonus 2400 euro ai lavoratori di turismo, sport, spettacolo (e non solo): ...