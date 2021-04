Bologna, Soriano e il sogno azzurro: “Ci credo per l’Europeo. Tribune? Non l’ho presa bene” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roberto Soriano continua a sperare in una convocazione ai prossimi Europei con l’Italia di Roberto Mancini. Il centrocampista del Bologna ne ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Io non mollo, dipenderà dal nostro finale di campionato. E dovrà essere in crescendo, per tutti, perché lo meritiamo“, le parole dell’ex Samp e Torino. Poi una battuta sulle tre Tribune consecutive in azzurro. “Dire che ho preso bene la cosa sarebbe mentire. È chiaro che tu vuoi sempre giocare, ma fa parte delle scelte“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Robertocontinua a sperare in una convocazione ai prossimi Europei con l’Italia di Roberto Mancini. Il centrocampista delne ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Io non mollo, dipenderà dal nostro finale di campionato. E dovrà essere in crescendo, per tutti, perché lo meritiamo“, le parole dell’ex Samp e Torino. Poi una battuta sulle treconsecutive in. “Dire che ho presola cosa sarebbe mentire. È chiaro che tu vuoi sempre giocare, ma fa parte delle scelte“, ha concluso. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, #Soriano continua a sperare in una convocazione per #Euro2020 - sportli26181512 : Bologna, Soriano: 'Non ho preso bene le tre tribune con l'Italia, ma sogno gli Europei': Roberto Soriano, trequarti… - bologna_sport : #Bologna, parla Soriano tra presente e futuro - 1000Cuori : ?? GdS - Soriano: 'Bandiera del Bologna? Mi piacerebbe. Sinisa? Bello vedere che tiene a noi' ?? - MCalcioNews : Bologna, Soriano orgoglioso: 'Tra le squadre della nostra fascia siamo quella che fa il calcio più bello'… -