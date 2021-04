Bollettino Covid di mercoledì 14 aprile | i dati completi dopo le 17 Veneto | Toscana e Puglia oltre i mille casi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Coronavirus in Italia, ildi14del Ministero della Salute:le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Mentre si attende la timemap delle riaperture, i numeri degli ultimi giorni sui contagi e i ricoveri sono leggermente in calo, anche se i decessi giornalieri sono ancora ...

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 14 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Dopo anziani vaccini alle isole”. DIRETTA - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 1.230 contagi e 49 morti: dati 14 aprile. A Roma 500 casi: Il bollettino della Regione… - GazzettinoGolfo : - #Covid, bollettino del 14 aprile: 145 nuovi casi e 2 decessi in provincia di Latina - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

+++ILNAZIONALE DOPO LE 17+++E' quanto si osserva nelepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Sono 1.488 i contagi. Da ieri registrati ...Sono 1.439 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 70 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,5% ...TRENTO. Il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi indica 1 nuovo decesso per Covid-19 in Trentino, mentre i nuovi contagi rilevati da circa 2.500 tamponi sono 133. Nel dettaglio ...