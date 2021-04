Bollettino coronavirus oggi | 859 nuovi positivi 104 a Bologna | ma ancora in calo i ricoveri

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Dopo anziani vaccini alle isole”. DIRETTA - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - bizcommunityit : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 aprile: 16.168 nuovi casi e 469 morti - infoitinterno : Coronavirus: dal bollettino di mercoledì 14 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Bologna, tabella interattiva dati comune per comune Bonaccini: 'Multinazionali vergognose, cronoprogramma per le riaperture' Vaccinazioni vs: dalle differenze tra i vari ...... che sono saliti a 346 quindi 12 persone in piu rispetto ai dati del precedente... AGGIORNAMENTO14/04/2021 ORE 12:30 Si comunica che i casi accertati di Covid - 19 a Paternò ...Secondo il bollettino del Ministero della Salute relativo alla giornata di oggi giovedì 8 aprile nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono stati 16.168 (ieri erano stati 13.447). I decessi ...ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova crescita dei contagiati in Italia: sono 16.168 i nuovi positivi (ieri erano stati 13.447) a fronte però di 334.766 tamponi effettuati, numero che determina un tasso ...