Biden sull'Afghanistan fa peggio di Trump (Di mercoledì 14 aprile 2021) Joe Biden ha intenzione di completare il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan entro il prossimo 11 settembre. A riportare la notizia è stato il Washington Post. Ricordiamo che, al momento, sono presenti sul territorio circa 2.500 soldati statunitensi. Al di là della data simbolica, il senso di questa mossa – che dovrebbe essere formalizzata nella giornata di oggi – è più profondo e concreto. In base all'accordo stipulato dall'amministrazione Trump con i talebani, Washington avrebbe dovuto ultimare il ritiro dei propri militari dall'area entro l'inizio di maggio. Una deadline, che ha suscitato un serrato dibattito, in questi mesi, all'interno della nuova Casa Bianca. Biden si è infatti ritrovato costretto a barcamenarsi tra due linee antitetiche. Da una parte, i falchi non vogliono saperne di un ritiro, ...

